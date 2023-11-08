В РФ в 2024 г. могут изменить расчет НДПИ по газу в части повышения для индексации оптовых цен

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ готово через квартал после начала действия закона, увеличивающего налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу для индексации оптовых цен на газ, скорректировать его для независимых производителей.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается дополнительное увеличение НДПИ при добыче газа для изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024-2026 годы, с 1 декабря 2023 года планируется увеличить оптовые цены на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики, теплоснабжающих компаний и организаций ЖКХ, - на 10%. Кроме того, с 1 июля 2024 года оптовые цены для всех категорий потребителей будут проиндексированы на 11,2%, в 2025 году - на 8,2%.

В ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, рассматривающего законопроект, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный выступил за то, чтобы применить понижающий коэффициент 0,93 к оптовой (регулируемой государством) цене газа, которая будет применяться при расчете НДПИ для независимых производителей.

"Предполагалось, что (...) порядка 90% повышения выручки (производителей от продажи газа промышленным потребителям - ИФ) идет в бюджет, а по факту, если применять работу закона, рост налогов будет даже больше этой выручки", - сказал он.

Завальный отметил, что, например, в категорию промышленных потребителей попадает газ, который продается на бирже, а налог берется с оптовой регулируемой цены, в то время как на бирже газ обычно продается дешевле. "Также из повышенного налогообложения не исключен газ, используемый для собственных нужд, - порядка 20 млрд кубометров "Газпром" использует на собственные нужды для транспортировки газа, а тариф на прокачку газа не меняется. И получается, что рост налоговой нагрузки больше, чем увеличение цен", - заметил депутат.

В то же время представители Минфина и Минэнерго, присутствующие на заседании комитета, подтвердили, что внесенный законопроект является согласованной "единой позицией правительства". При этом предложение о применении коэффициента 0,93 к регулируемой цене для независимых производителей газа рассматривалось у вице-премьера РФ Александра Новака, от него отказались, но готовы рассмотреть по истечении первого квартала 2024 года.

Так, первый замминистра энергетики Павел Сорокин заметил, что первоначальное предложение установить коэффициент для независимых в 0,9 приводило к выпадающим доходам бюджета, а предложение сделать коэффициент 0,93 "не приводит к выпадающим доходам".

"Сейчас в СЭРе (прогноз социально-экономического развития - ИФ) заложен чуть больше доход, чем в бюджете, поэтому с нашей точки зрения это техническое. Мы предлагаем, поскольку у нас не может быть разной позиции (с Минфином - ИФ), посмотреть и в процессе правоприменения уже это корректировать", - сказал Сорокин.

В свою очередь замминистра финансов Алексей Сазанов сказал: "Мы, консультируясь с коллегами, которые делали прогноз доходов в бюджет, к сожалению, пока не подтвердили те расчеты, которые делала отрасль". "С учетом того, что бюджет уже в первом чтении принят, мы предлагаем I квартал по факту правоприменения посмотреть - права ли отрасль, или коллеги из бюджетного департамента, а во II квартале при необходимости скорректировать показатель, если опасения, которые высказывает отрасль, подтвердятся", - заметил он.

Завальный заметил, что комитет Госдумы по бюджету "такая постановка вопроса устраивает".

Как пояснили "Интерфаксу" источники в отрасли, применение понижающего коэффициента рассматривалось в связи с тем, что "Газпром", согласно законодательству, продает газ в России по регулируемым ценам, и, поскольку в расчет коэффициента Ккг включена регулируемая цена, независимые производители газа, продающие газ по свободным, чаще более низким ценам, будут платить повышенный НДПИ, исходя из "чужой" цены.

Как сообщалось в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, с 1 декабря 2023 года планируется увеличить оптовые цены на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики, на 10%. Кроме того, с 1 июля 2024 года оптовые цены для всех категорий промышленности будут проиндексированы на 11,2% (а не 8%, как планировалось ранее), в 2025 году - на 8,2% (а не 8%).

В проекте бюджета увеличение ставки НДПИ на газ на коэффициент Ккг, направленное на зачисление в бюджет части дополнительных доходов компаний, связанных с индексацией тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок, в 2024 и 2025 годах", как ожидается, принесет доходы в 2024 г. - 121,7 млрд руб., в 2025 - 26,2 млрд руб., в 2026 - 19,1 млрд руб.

Крупнейшие независимые производители газа в России – "НОВАТЭК", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ".