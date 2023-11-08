Структура Левицкого увеличила долю в IRC до 30,6% и выставила оферту другим акционерам

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Доля основателя "Геотека" Николая Левицкого в железорудной компании IRC превысила 30%, и его компания выставила оферту другим акционерам.

Как сообщает IRC, компания Axioma Capital FZE Левицкого, зарегистрированная в ОАЭ, купила 4,72% акций у Oikku Finance Ольги Чесноковой и собрала 30,61%. Сумма сделки составила 47 млн гонконгских долларов ($6 млн), что соответствует 0,118 гонконгского доллара за акцию.

Теперь Axioma выставила оферту другим акционерам IRC по той же цене. Для сравнения, последняя цена закрытия торгов акциями компании на Гонконгской бирже до объявления о сделке составила 0,089 гонконгского доллара, то есть премия - почти 33%. Цена оферты представляет оценку всей IRC в 1 млрд гонконгских долларов ($129 млн).

При этом оферта будет исполнена, только если в результате структуры Левицкого соберут свыше 50% IRC, отмечается в сообщении.

Финансовый консультант Axioma в сделке - Red Sun Capital Limited, самой IRC - Amasse Capital.

В июле Axioma Capital FZ купила у третьей стороны, компании Ineth, 1,01% IRC, а в августе - 24,88% у другой структуры Левицкого - Axiomi Consolidation. Обе сделки прошли по 0,095 гонконгского доллара за акцию.

Левицкий – крупнейший акционер IRC, на втором месте Марина Колесникова с долей 16,67%.

IRC – крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке РФ. Основной актив – Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который производит концентрат с содержанием железа 65%.