Структуры Левицкого в результате оферты получат контроль в IRC

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Структуры основателя "Геотека" Николая Левицкого в результате оферты акционерам железорудной компании IRC получат контрольный пакет.

Как сообщила IRC, по состоянию 8 февраля поступили заявки на участие в оферте от держателей 21,85% акций. Выкуп такой доли позволит Левицкому увеличить пакет до 52,45%.

Получение Левицким контроля в IRC было условием исполнения оферты, теперь оно выполнено. Оферта остается открытой до 22 февраля.

Участвует ли в оферте Марина Колесникова, второй крупнейший акционер IRC после Левицкого, владеющая 16,67%, не раскрывается.

В ноябре доля Левицкого в IRC превысила 30% (если точнее, достигла 30,61%), и его компания выставила оферту другим акционерам по 0,118 гонконгского доллара за акцию. Цена закрытия торгов бумагами IRC на Гонконгской бирже до объявления о сделке составляла 0,089 гонконгского доллара за акцию, но с тех пор поднялась до цены оферты. Цена оферты представляет оценку всей IRC в 1 млрд гонконгских долларов ($128 млн).

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который производит концентрат с содержанием железа 65%.