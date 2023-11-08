Рубль сократил темпы укрепления к основным валютам на фоне дешевеющей нефти

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Доллар, евро и китайский юань немного снизились на Московской бирже по итогам торгов среды, отыграли часть потерь первой половины дня. Рубль сумел сохранить часть прироста к бивалютной корзине, несмотря на усилившую падение нефть.

Курс доллара США составил 92,02 руб. в 19:00, что на 24,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,52 руб., подешевев на 16,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,65 копейки, до 94,94 руб. Курс китайского юаня опустился на 5,4 копейки, до 12,62 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к основным валютам по итогам торгов среды, однако растерял часть роста первой половины дня из-за усилившей падение нефти. Котировки сорта Brent находятся ниже $81 за баррель впервые с июля. Ранее заметную поддержку рублю оказали заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сделанные в рамках стартовавшего в среду форума Finopolis. Она подчеркнула, что рубль укрепляется на фоне улучшения торгового баланса, роста ключевой ставки и продажи валютной выручки.

"На курс рубля, на мой взгляд, влияют, прежде всего, фундаментальные факторы, связанные с нашим платежным балансом, прежде всего, увеличением экспорта по ценовым показателям в целом", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах форума.

Кроме того, происходит некоторая стабилизация рублевого спроса на импорт, в том числе под влиянием повышения ключевой ставки, отметила председатель Банка России. Этот фактор также делает для субъектов экономической деятельности в России более привлекательными рублевые сбережения. Рост ставки ЦБ также уменьшает стимулы у экспортеров привлекать рублевые кредиты по относительно низким ставкам для выплаты заработных плат и налогов вместо продажи валютной выручки, подчеркнула Набиуллина.

"Определенную роль сыграли и меры по обязательной продаже валютной выручки, прежде всего, мы считаем с точки зрения краткосрочной волатильности на валютном рынке, но выделить эффекты именно от обязательной продажи валютной выручки, когда это происходит на фоне повышения ключевой ставки и на фоне улучшения торгового баланса, наверное, достаточно сложно", - отметила глава ЦБ.

Помимо этого, Набиуллина проинформировала, что ЦБ намерен сообщить о возобновлении регулярных операций с валютой по бюджетному правилу и о реализации отложенных покупок валюты во второй половине ноября - начале декабря.

"Мы сейчас обсуждаем эти решения, и, как я уже раньше говорила, мы об этом объявим до начала следующего года - может быть, во второй половине ноября - начале декабря - о том, как будут проводиться эти операции в следующем году", - сказала глава ЦБ.

"На этой неделе рубль укрепил свои позиции и торгуется в диапазоне 92-92,6 руб. за доллар. В целом мы продолжаем придерживаться озвученного ранее прогноза: ожидаем курс в коридоре 95-100 руб. за доллар на конец года и пока не отмечаем фундаментальных факторов для его укрепления к доллару США ниже 90 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Рубль после открытия находился под умеренным давлением, но в начале основной сессии перешел к активному укреплению. В середине торгов нисходящая динамика валютных пар ускорилась: доллар установил недельный минимум около 91,8 руб., евро - вблизи 97,8 руб. К текущему моменту котировки отскочили в рамках коррекции от достигнутых минимумов. (. . .) Падение нефти, наблюдающееся в последние несколько сессий, пока не влияет на рубль из-за того, что у нас среди участников валютного рынка по-прежнему относительно небольшая доля инвесторов и спекулянтов. Ранее они оперативно закладывали в валютный курс сильные изменения внешних рыночных условий, а также сильные новостные драйверы. Однако если нефтяные цены продолжат снижаться и останутся достаточно долго на низких уровнях, то это постепенно сократит экспортную выручку и поступление валюты в страну. В результате курс рубля на более долгосрочном горизонте способен испытать достаточно серьезную и продолжительную просадку", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Закрепление котировок пары "доллар-рубль" ниже уровня 92,5 руб. в течение последних трех сессий предполагает дальнейшее развитие тренда на укрепление рубля. Сегодня, несмотря на существенное снижение нефтяных котировок накануне, рубль продолжает умеренно дорожать относительно основных валют под влиянием повышенного предложения со стороны экспортеров после праздников. Полагаем, что возврат нормативов репатриации и продажи валютной выручки, а также ужесточение денежно-кредитных условий продолжит оказывать положительное влияние на курс. Краткосрочный прогноз по паре "доллар-рубль" - 91,2-92,4 руб. При этом вероятность достижения нижней границы этого диапазона увеличивается при пробитии локального уровня сопротивления 92 руб./$1", - полагает начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов.

Цены на нефть опускаются в среду, давление на рынок оказали прогнозы министерства энергетики США, предполагающие, в частности, сокращение спроса на бензин в стране в следующем году до минимального за 20 лет уровня.

Минэнерго ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год понижена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 в среду составляет $80,08 за баррель, что на 1,86% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на сорт WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,13%, до $75,71 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали резкое увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе - на 11,9 млн баррелей. Темпы роста являются максимальными с первой недели 2023 года, отмечает Trading Economics.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США на этой неделе публиковаться не будут. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 ноября на 21,78 копейки, до 92,1973 руб., и уменьшил курс евро на 34,6 копейки, до 98,4403 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду опустился на 17,77 копейки по отношению ко вторнику и составил 92,2 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 26,17 копейки и составил 92,1621 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 187,159 млн, из которых $411,839 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $775,32 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 27,14 копейки, до 98,4848 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 40,3 копейки, до 98,3496 руб. Объем торгов евро составил EUR407,271 млн, из которых EUR144,312 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR262,959 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 ноября опустилась на 5 базисных пунктов - до 14,18% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 6 базисных пунктов - до 13,45% годовых, на 3 месяца - повысилась на 7 базисных пунктов, до 12,46% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 10,14% годовых.