Набиуллина отметила укрепление рубля на фоне улучшения торгового баланса

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Курс рубля укрепляется на фоне улучшения торгового баланса, а также из-за повышения ключевой ставки, определенное влияние оказал возврат требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"На курс рубля, на мой взгляд, влияют, прежде всего, фундаментальные факторы, связанные с нашим платежным балансом, прежде всего, увеличением экспорта по ценовым показателям в целом", - сказала она.

Кроме того, происходит некоторая стабилизация рублевого спроса на импорт, в том числе под влиянием повышения ключевой ставки, отметила председатель Банка России. Этот фактор также делает для субъектов экономической деятельности в России более привлекательными рублевые сбережения. Рост ставки ЦБ также уменьшает стимулы у экспортеров привлекать рублевые кредиты по относительно низким ставкам для выплаты заработных плат и налогов вместо продажи валютной выручки, подчеркнула Набиуллина.

"Определенную роль сыграли и меры по обязательной продаже валютной выручки, прежде всего, мы считаем с точки зрения краткосрочной волатильности на валютном рынке, но выделить эффекты именно от обязательной продажи валютной выручки, когда это происходит на фоне повышения ключевой ставки и на фоне улучшения торгового баланса, наверно, достаточно сложно", - отметила глава ЦБ.