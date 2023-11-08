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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Россияне с долгом от 500 тыс. руб. стали пользоваться внесудебным банкротством

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Первые 30 заявлений на процедуру личного банкротства от граждан с долгами от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей поступили в многофункциональные центры (МФЦ), сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников о результатах недавно вступивших в силу обновленных правил внесудебного банкротства граждан.

"В МФЦ уже поступило 30 обращений по банкротству с долгами свыше 500 тыс. руб. То есть люди понимали, люди ждали, что такая возможность появится", - сказал Решетников на совещании президента РФ с правительством.

С 3 ноября 2023 года процедурой внесудебного банкротства могут пользоваться граждане с долгами на сумму от 25 тыс. рублей до 1 млн рублей, тогда вступили в силу соответствующие нормы закона №474-ФЗ. До этого процедура была доступна россиянам, имеющим непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и после возвращения исполнительного документа взыскателю не возбуждено новое.

Также, по словам Решетникова, есть в МФЦ и первые обращения от пенсионеров по поводу процедуры личного банкротства.

Ранее им и другим получателям соцвыплат эта процедура была недоступна, так как приставы не прекращали в отношении них исполнительное производство. Обновленные правила внесудебного банкротства позволяют инициировать внесудебное банкротство через год после начала принудительного взыскания долга пенсионерам и другим гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера. Все остальные могут это сделать через семь лет после начала принудительного взыскания с них долга.

Всего за время существования внесудебной процедуры банкротства с сентября 2020 года было запущено 22,5 тыс. внесудебных процедур, сообщил Решетников.

"Из них более чем 70% уже завершены, по ним списано 5,7 млрд рублей долгов", - сказал он.

При этом, по его словам, почти 40% обращений было от граждан от 45 до 60 лет, примерно треть всех заявителей просят списать долги на сумму от 250 тыс. до 400 тыс. рублей.

Максим Решетников Минэкономразвития
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