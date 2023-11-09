Нефть Brent подорожала до $79,6 за баррель после падения цен до минимумов с июля

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются в четверг после падения накануне до минимумов с середины июля на опасениях ослабления спроса на энергоресурсы.

Негативом для рынка стали данные Американского института нефти (API), показавшие резкое увеличение запасов в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы нефти выросли на 11,9 млн баррелей - максимально с первой недели 2023 года.

Официальных данных о запасах энергоносителей в США на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени в четверг составляет $79,64 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала на $2,07 (2,5%), до $79,54 за баррель, минимума с 19 июля.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,09 (0,12%), до $75,42 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $2,04 (2,6%), до $75,33 за баррель, что является самым низким значением с 17 июля.

Нефтяной рынок "оказался под ударом" в среду из-за опасений по поводу перспектив спроса, усиленных публикацией данных API о резком увеличении запасов в США, отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга, слова которого приводит Market Watch.

"Резкий скачок запасов может быть результатом различных факторов, и колебания спроса - лишь один из них, - говорит эксперт. - Тем не менее, оценки API усилили опасения именно в отношении перспектив спроса".

Учитывая серьезное беспокойство относительно экономики Китая и неопределенность в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы, спад на нефтяном рынке может продолжиться, отмечает Отунуга.