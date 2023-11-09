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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Brent подорожала до $79,99 за баррель

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в четверг, трейдеры продолжают следить за развитием конфликта на Ближнем Востоке.

К 14:32 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,57%), до $79,99 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,39 (0,52%), до $75,72 за баррель.

Армия обороны Израиля после 10 часов штурма захватила ключевой пост группировки ХАМАС в западной части Джебалии на севере сектора Газа, сообщила в четверг The Times of Israel. 933-я пехотная бригада "Нахаль" вела бой с членами ХАМАС и "Исламского джихада", которые занимали позиции в том числе под землей. Израильские военные ликвидировали десятки бойцов противника.

Накануне министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ не ставит ограничений по срокам проведения наземной операции в секторе Газа.

Brent WTI Газа Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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