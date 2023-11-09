VK в III квартале нарастила выручку на 37% г/г до 33 млрд рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Выручка VK в III квартале 2023 года составила 33 млрд рублей, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики прогнозировали выручку в размере 32,08 млрд рублей.

В отчетном квартале сегмент "Соцсети и контентные сервисы" (объединяет "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", Почта и Портал Mail.ru, VK Музыка, VK Клипы, VK Видео, VK Мессенджер) принес VK 26,2 млрд рублей выручки, что на 39% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Средняя месячная аудитория "ВКонтакте" в РФ выросла в отчетном квартале на 10% до 85 млн пользователей. Показатель "Одноклассников" составил 35,5 млн пользователей, Почты Mail.ru – 49,5 млн клиентов.

Выручка сегмента "Образовательные технологии" (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna, Учи.ру) выросла в III квартале на 57,4% до 4,1 млрд рублей.

Количество зарегистрированных учеников образовательных платформ Skillbox Holding Limited, увеличилось год к году на 17% до 14 млн; средняя месячная аудитория "Учи.ру" за III квартал составила 2,1 млн человек.

Выручка сегмента "Технологии для бизнеса" (VK Cloud, коммуникационные сервисы VK WorkSpace) составила в III квартале 1,8 млрд рублей, показав рост год к году на 62,8%.

По итогам 9 месяцев 2023 года выручка VK увеличилась на 37% и достигла 90,3 млрд рублей. Основным драйвером стала выручка от онлайн-рекламы, которая выросла на 47% до 55,4 млрд рублей.

За 9 месяцев 2023 года выручка сегмента "Соцсети и контентные сервисы" увеличилась на 39% до 71,3 млрд рублей, сегмента "Образовательные технологии" – на 38% до 11,1 млрд рублей. "Технологии для бизнеса" показали рост выручки на 63% до 4,8 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев средняя дневная аудитория сервисов VK выросла на 16% и составила 76 млн пользователей.