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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

VK ведет переговоры о покупке билетных проектов Intickets.ru и "Кассир.ру"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - VK ведет переговоры о покупке доли в агрегаторе билетов "Кассир.ру", а также сервиса для контроля и управления продажей билетов Intickets.ru, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, сделка по приобретению 100% Intickets.ru может быть закрыта до конца 2023 года, переговоры о покупке доли в "Кассир.ру" продолжаются.

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В VK и "Кассир.ру" от комментариев отказались. Сооснователь и исполнительный директор Intickets Татьяна Кондратенко не ответила на запрос газеты. Близкий к VK источник сообщил изданию, что холдинг рассматривает возможность "инвестиций или покупки имеющихся на рынке активов".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Интикетс" зарегистрировано в 2015 году. Компания на 90% принадлежит Александру Кондратенко, еще 10% - у Анны Субчевой. В 2022 году выручка компании составила 342 млн рублей, увеличившись год к году в 1,8 раз. Чистая прибыль составила 91,5 млн рублей.

ООО "Кассир.ру - национальный билетный оператор" зарегистрировано в 2007 году. Совладельцами компании являются Евгений Финкельштейн (62,75%), Надежда Соловьева (12,25%) и материнская компания Альфа-банка - АО "АБ Холдинг" (25%). Выручка компании по итогам 2022 года составила 770,1 млн рублей, чистая прибыль 8,6 млн рублей.

VK Intickets.ru Кассир.ру
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