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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

ЮГК официально анонсировала планы IPO

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК), подконтрольная бизнесмену Константину Струкову, официально объявила о намерении провести IPO на "Московской бирже".

Как сообщила ЮГК, инвесторам планируется предложить до 5% акций. Компания рассматривает возможность осуществить предложение до конца ноября.

Предложение будет состоять исключительно из акций допэмиссии, существующие акционеры не будут продавать свои бумаги в рамках IPO. Средства от сделки поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки.

ЮГК Южуралзолото
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