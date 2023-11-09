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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

"Мосбиржа" включит акции ЮГК в котировальный список с 22 ноября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 22 ноября включает акции ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в котировальный список второго уровня, сообщила биржа.

ЮГК 9 ноября объявила о намерении провести IPO на "Мосбирже", инвесторам планируется предложить до 5% акций. Предложение будет состоять исключительно из акций допэмиссии.

Альфа-банк определил индикативный диапазон стоимости 100% акций ЮГК в 140,5-170,8 млрд рублей, исходя из этого, компания сможет привлечь в ходе размещения 7-8,5 млрд рублей.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, входит в топ-10. Группа ведет добычу в России в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Константин Струков.

Альфа-банк Константин Струков Мосбиржа Южуралзолото ЮГК
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