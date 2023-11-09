Сбербанк в ближайшие месяцы ждет резкого снижения темпов кредитования юрлиц

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в ноябре-декабре ожидает резкого замедления темпов роста кредитования юрлиц, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Мы ожидаем, что увидим уже в ноябре и декабре резкое снижение темпов по кредитованию юридических лиц", - сказал Ведяхин журналистам в кулуарах форума Finopolis.

Он отметил, что выдачи корпоративных кредитов в ближайшие месяцы могут упасть на 15-20%.

"У нас в части портфеля замедления пока что нет. Мы видим, как меняется pipeline – набор заявок, по которым мы выдаем кредиты. Мы видим, что эти заявки (их объем - ИФ) падают", - подчеркнул первый зампред Сбербанка.

Сбербанк в сентябре увеличил корпоративный кредитный портфель по РСБУ на 2,8% до 22,7 трлн рублей.

В корпоративном кредитном портфеле Сбербанка порядка 50% приходится на кредиты по плавающей ставке.

ЦБ РФ приступил к повышению ключевой ставки в июле, тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов (б.п.) – до 8,5% годовых. На внеочередном заседании совета директоров 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12%. Затем, спустя месяц, 15 сентября, Банк России увеличил ставку еще на 100 б.п. – до 13%. Регулятор 27 октября принял решение повысить ставку еще на 200 б.п. - до 15%.