Сбербанк в октябре замедлил прирост кредитов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2023 года Сбербанк замедлил темпы роста кредитования на фоне увеличения ключевой ставки и ужесточения регулирования в розничном сегменте, следует из отчетности банка по РСБУ.

Розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 2,7% за месяц против 3,6% месяцем ранее и составил 15,1 трлн рублей. Темпы роста ипотеки замедлились до 3,5% с 4,7% в сентябре (в октябре выдачи ипотечных кредитов составили 475 млрд рублей против рекордных 564 млрд рублей в предыдущем месяце).

Портфель потребительских кредитов вырос на 0,5% за месяц против 0,7% в сентябре. В октябре банк выдал 248 млрд рублей кредитов (260 млрд рублей за сентябрь). Снижение выдач к прошлому месяцу произошло в ответ на ужесточение регулирования, отмечается в пресс-релизе.

Портфель кредитных карт прибавил 3,7% за месяц против 4,3% в сентябре.

Корпоративный кредитный портфель составил 22,9 трлн рублей и вырос на 0,9% в октябре против 2,8% месяцем ранее.

Качество кредитного портфеля осталось стабильным - доля просроченной задолженности на уровне 2%.

Средства физлиц составили 21,3 трлн рублей и выросли на 1,2% за месяц на фоне роста доходности по вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России (в сентябре прирост составил 1,9%).

Средства юридических лиц составили 10,5 трлн рублей и увеличились на 3,4% за месяц (снижение на 1% в сентябре).