ЦБ не ведет диалога с внешними регуляторами по заблокированным активам, но видит интерес нерезидентов к обмену

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Диалога с внешними регуляторами по активам инвесторов, заблокированным в России и на Западе, сейчас нет, но есть заинтересованность нерезидентов убедить их дать разрешение на обмен, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Диалог не идет с иностранными регуляторами. Иностранные регуляторы не готовы на сегодняшний день вести этот диалог. С точки зрения бизнеса, как российского, так и иностранного заинтересованность есть, именно поэтому указ был подготовлен, и мы видим в нем определенную перспективу", - сказал Чистюхин журналистам в кулуарах форума Finopolis.

"Мы понимаем, что есть как заинтересованность российских участников помочь разблокировать часть средств своих клиентов, которые в ценных бумагах, замороженных за рубежом, так и есть заинтересованность иностранных участников, у которых сегодня средства заморожены на счетах типа "С" попробовать убедить своих регуляторов, чтобы они дали разрешение на проведение такого обмена", - добавил он.

Накануне был опубликован указ президента РФ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", создающий законодательные возможности для проведения обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов.