Проект постановления о порядке обмена активами внесут в правительство через неделю-две

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Проект постановления, который готовится в развитие указа президента "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг," и определит порядок обмена заблокированными в России и за рубежом активами инвесторов, будет внесен в правительство в ближайшее время.

Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Порядок - это проект постановления правительства. Он уже, можно сказать, в высокой степени готовности, проходит все регламентные процедуры. Надеюсь, что в ближайшее время он будет внесен в правительство. Думаю, что неделя-две", - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда начнется сбор заявок инвесторов на обмен, Чебесков сказал: "Я думаю, что к концу года первые шаги увидим в этом направлении".

По его словам, попасть под действие указа могут попасть и заблокированные активы инвесторов на "СПБ бирже". "Они попадут под тот же указ, который был подписан президентом. Я не вижу, почему они должны быть исключены из этого", - сказал чиновник.

Ранее в понедельник Чебесков вновь отметил, что Минфин не ведет никаких переговоров с иностранными регуляторами.

"Как вы понимаете, это невозможно, и не эффективно в таком формате работать", - сказал он, подчеркнув, что указ президента создал законодательные условия в России для совершения обмена.

"Мы создали такие условия у нас в стране и предложили и нашим профучастникам, и иностранным инвесторам, которые хотят в этом поучаствовать, принять участие в этом. Мы видим и слышим, что интерес есть, и что такой механизм востребован, поэтому мы ждем, когда он будет реализован. Я надеюсь, что уже к концу года мы какие-то первые шаги в этом направлении увидим", - сказал замминистра.

"Мы здесь уже становимся сторонним наблюдателем и видим, как рыночные силы сами начинают работать. Ни для кого не секрет, что западные инвесторы, как и любые инвесторы, заинтересованы в возврате своих средств и готовы предпринимать все шаги, чтобы свои средства тем или иным способом вернуть, поэтому мы рассчитываем на эту бизнес-логику, которая есть у наших инвесторов и у их инвесторов", - сказал замминистра.

Указ президента "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" по созданию условий для обмена заблокированными в России и за рубежом активами инвесторов, был подписан 8 ноября. В соответствии с ним нерезиденты могут выкупить заблокированные иностранные ценные бумаги за счет средств на своих счетах типа "С". Сделки будут заключаться "путем проведения торгов". Выкупаемые нерезидентами иностранные бумаги будут зачисляться на специальные транзитные счета депо, открытые российскими депозитариями на их имя. Затем эти бумаги на основании поручений нерезидентов будут списываться на счета, открытые в иностранных организациях. Указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тысяч рублей.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что на первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей. По его словам, активы заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России.

По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 года: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.