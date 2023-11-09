Скорректированная EBITDA ФосАгро в III квартале выросла на 43% кв/кв

Результат почти совпал с подготовленным "Интерфаксом" консенсус-прогнозом (48,3 млрд рублей).

Выручка "ФосАгро" снизилась на 5,5% в годовом измерении, но выросла на 20% ко II кварталу, до 116,1 млрд рублей, за счет увеличения объемов продаж и некоторого восстановления мировых цен на удобрения.

Продажи компании в III квартале выросли на 17% г/г, до 3,1 млн тонн, на фоне высокого сезонного спроса на российском рынке, а также в Бразилии, Европе и Африке. В том числе объем реализации фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов увеличился на 20,5%, до 2,5 млн тонн.

Скорректированная чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 24% к низкой базе II квартала, но упала на 35% год к году, до 27,1 млрд рублей.

Скорректированный свободный денежный поток (FCF) составил 20,9 млрд рублей (-49% г/г, +25% кв/кв). "ФосАгро" поясняет, что увеличение объемов продаж в отчетном квартале привело к росту оборотного капитала (за счет увеличения дебиторской задолженности и роста запасов), что негативно повлияло на показатель FCF.

Чистый долг "ФосАгро" по состоянию на 30 сентября составил 227,9 млрд рублей ($2,34 млрд), увеличившись с начала года на 26% в рублевом выражении. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA выросло до 1,3х (на конец II квартала - 1,09х).

В отчете по МСФО компания раскрыла оценку выплат по налогу на сверхприбыль - 6,35 млрд рублей, подтвердив планы сделать платеж в этом году.

Потребление минеральных удобрений в мире в III квартале начало восстанавливаться после заметного сокращения в 2022 году, отмечает "ФосАгро". "Восстановлению спроса способствуют относительно благоприятный паритет цен на удобрения и с/х продукцию и низкий уровень запасов удобрений на основных рынках (...) Цены на удобрения в июне-июле 2023 года достигли своих минимальных значений за последние два года и стали постепенно восстанавливаться в течение III квартала как следствие повсеместного роста спроса", - говорится в пресс-релизе. Так, цены на DAP/MAP выросли с $405 до $500-510 за тонну, FOB Балтика. Средний уровень цен на MAP в III квартале составил 468/т, FOB Балтика.

Цены на азотные удобрения в III квартале были очень волатильны из-за перебоев в производстве у ключевых производителей на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Западной Африке, а также неравномерности объемов экспорта карбамида из Китая. Цены на карбамид в течение квартала колебались в пределах $270-420 за тонну, FOB Балтика. Средний уровень цен на карбамид составил $343 за тонну, на аммиачную селитру- $228 за тонну, FOB Балтика.

"В настоящий момент основные рынки сбыта минеральных удобрений демонстрируют сохранение спроса, в том числе для формирования комфортных переходящих запасов для нового весеннего сезона. Ограничение китайского экспорта как азотных, так и фосфорных удобрений создает дополнительное ограничение предложения на рынке и поддерживает цены на достигнутых уровнях", - отмечает "ФосАгро".

Основные финансовые показатели "ФосАгро", млн руб.:

9 мес. 2023 г. 9 мес. 2022 г. Изменение, % III кв. 2023 г. III кв. 2022 г. Изменение, % Выручка 328 885 459 423 -28,4% 116 133 122 914 -5,5% EBITDA 151 098 199 438 -24,2% 54 580 63 890 -14,6% Рент. по EBITDA 45,9% 43,4% 47,0% 52,0% EBITDA, скорр. 131 274 222 477 -41,0% 48 458 57 155 -15,2% Чистая прибыль 56 775 165 501 -65,7% 15 278 36 453 -58,1% Чистая прибыль, скорр. 82 896 150 199 -44,8% 27 124 41 646 -34,9% Свободный денежный поток 80 977 81 539 -0,7% 20 861 40 669 -48,7%

Основные операционные показатели "ФосАгро", тыс. тонн: