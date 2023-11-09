Скорректированная EBITDA ФосАгро в III квартале выросла на 43% кв/кв
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года скорректированная EBITDA "ФосАгро" составила 48,5 млрд рублей, что на 15% ниже показателя за тот же период 2022 года, но на 43% выше результата предыдущего квартала, следует из сообщения компании.
Результат почти совпал с подготовленным "Интерфаксом" консенсус-прогнозом (48,3 млрд рублей).
Выручка "ФосАгро" снизилась на 5,5% в годовом измерении, но выросла на 20% ко II кварталу, до 116,1 млрд рублей, за счет увеличения объемов продаж и некоторого восстановления мировых цен на удобрения.
Продажи компании в III квартале выросли на 17% г/г, до 3,1 млн тонн, на фоне высокого сезонного спроса на российском рынке, а также в Бразилии, Европе и Африке. В том числе объем реализации фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов увеличился на 20,5%, до 2,5 млн тонн.
Скорректированная чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 24% к низкой базе II квартала, но упала на 35% год к году, до 27,1 млрд рублей.
Скорректированный свободный денежный поток (FCF) составил 20,9 млрд рублей (-49% г/г, +25% кв/кв). "ФосАгро" поясняет, что увеличение объемов продаж в отчетном квартале привело к росту оборотного капитала (за счет увеличения дебиторской задолженности и роста запасов), что негативно повлияло на показатель FCF.
Чистый долг "ФосАгро" по состоянию на 30 сентября составил 227,9 млрд рублей ($2,34 млрд), увеличившись с начала года на 26% в рублевом выражении. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA выросло до 1,3х (на конец II квартала - 1,09х).
В отчете по МСФО компания раскрыла оценку выплат по налогу на сверхприбыль - 6,35 млрд рублей, подтвердив планы сделать платеж в этом году.
Потребление минеральных удобрений в мире в III квартале начало восстанавливаться после заметного сокращения в 2022 году, отмечает "ФосАгро". "Восстановлению спроса способствуют относительно благоприятный паритет цен на удобрения и с/х продукцию и низкий уровень запасов удобрений на основных рынках (...) Цены на удобрения в июне-июле 2023 года достигли своих минимальных значений за последние два года и стали постепенно восстанавливаться в течение III квартала как следствие повсеместного роста спроса", - говорится в пресс-релизе. Так, цены на DAP/MAP выросли с $405 до $500-510 за тонну, FOB Балтика. Средний уровень цен на MAP в III квартале составил 468/т, FOB Балтика.
Цены на азотные удобрения в III квартале были очень волатильны из-за перебоев в производстве у ключевых производителей на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Западной Африке, а также неравномерности объемов экспорта карбамида из Китая. Цены на карбамид в течение квартала колебались в пределах $270-420 за тонну, FOB Балтика. Средний уровень цен на карбамид составил $343 за тонну, на аммиачную селитру- $228 за тонну, FOB Балтика.
"В настоящий момент основные рынки сбыта минеральных удобрений демонстрируют сохранение спроса, в том числе для формирования комфортных переходящих запасов для нового весеннего сезона. Ограничение китайского экспорта как азотных, так и фосфорных удобрений создает дополнительное ограничение предложения на рынке и поддерживает цены на достигнутых уровнях", - отмечает "ФосАгро".
Основные финансовые показатели "ФосАгро", млн руб.:
|9 мес. 2023 г.
|9 мес. 2022 г.
|Изменение, %
|III кв. 2023 г.
|III кв. 2022 г.
|Изменение, %
|Выручка
|328 885
|459 423
|-28,4%
|116 133
|122 914
|-5,5%
|EBITDA
|151 098
|199 438
|-24,2%
|54 580
|63 890
|-14,6%
|Рент. по EBITDA
|45,9%
|43,4%
|47,0%
|52,0%
|EBITDA, скорр.
|131 274
|222 477
|-41,0%
|48 458
|57 155
|-15,2%
|Чистая прибыль
|56 775
|165 501
|-65,7%
|15 278
|36 453
|-58,1%
|Чистая прибыль, скорр.
|82 896
|150 199
|-44,8%
|27 124
|41 646
|-34,9%
|Свободный денежный поток
|80 977
|81 539
|-0,7%
|20 861
|40 669
|-48,7%
Основные операционные показатели "ФосАгро", тыс. тонн:
|9 мес. 2023 г.
|9 мес. 2022 г.
|Изменение, %
|III кв. 2023 г.
|III кв. 2022 г.
|Изменение, %
|Объем производства:
|Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
|6 396,3
|6 184,2
|3,4%
|2 169,4
|2 130,2
|1,8%
|Азотные удобрения
|1 959,1
|1 875,4
|4,5%
|640,2
|609,8
|5,0%
|Прочая продукция
|218,0
|205,6
|6,0%
|79,2
|74,9
|5,8%
|Итого
|8 573,4
|8 265,2
|3,7%
|2 888,8
|2 814,9
|2,6%
|Объем реализации:
|Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
|6 594,8
|6 390,0
|3,2%
|2 476,9
|2 054,7
|20,5%
|Азотные удобрения
|1 908,6
|1 922,1
|-0,7%
|592,4
|575,7
|2,9%
|Прочая продукция
|163,0
|139,9
|16,5%
|51,4
|39,2
|31,1%
|Итого
|8 666,4
|8 452,0
|2,5%
|3 120,7
|2 669,6
|16,9%