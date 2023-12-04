"ФосАгро" планирует в 2026 году увеличить производство на 12% к 2023 году

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "ФосАгро" планирует в 2026 году увеличить объем выпуска агрохимической продукции на 1,4 млн тонн к ожидаемому уровню 2023 года, сообщила компания.

"Прирост будет обеспечен за счет развития производства фосфорной и серной кислоты, рост выпуска которых в 2026 году составит 7% к уровню 2023 года", - уточнил через пресс-службу глава компании Михаил Рыбников.

Ранее "ФосАгро" прогнозировала рост производства в 2023 году на 2%, до 11,3 млн тонн. Таким образом, производство компании в 2026 году в процентном соотношении может вырасти примерно на 12%.

В январе-сентябре 2023 года компания увеличила объемы производства на 2,5%, до 8,7 млн тонн.

За 11 месяцев 2023 года "ФосАгро", согласно сообщению, нарастила выпуск фосфорной кислоты (основного сырья для производства фосфорсодержащей агрохимической продукции) на 5,3%, до 3,063 млн тонн. Производство серной кислоты выросло в январе-ноябре на 3%, выпуск минеральных удобрений, кормовых и технических фосфатов - на 2,2%. Абсолютные показатели компания не приводит.