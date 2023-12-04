Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"ФосАгро" планирует в 2026 году увеличить производство на 12% к 2023 году

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "ФосАгро" планирует в 2026 году увеличить объем выпуска агрохимической продукции на 1,4 млн тонн к ожидаемому уровню 2023 года, сообщила компания.

"Прирост будет обеспечен за счет развития производства фосфорной и серной кислоты, рост выпуска которых в 2026 году составит 7% к уровню 2023 года", - уточнил через пресс-службу глава компании Михаил Рыбников.

Ранее "ФосАгро" прогнозировала рост производства в 2023 году на 2%, до 11,3 млн тонн. Таким образом, производство компании в 2026 году в процентном соотношении может вырасти примерно на 12%.

В январе-сентябре 2023 года компания увеличила объемы производства на 2,5%, до 8,7 млн тонн.

За 11 месяцев 2023 года "ФосАгро", согласно сообщению, нарастила выпуск фосфорной кислоты (основного сырья для производства фосфорсодержащей агрохимической продукции) на 5,3%, до 3,063 млн тонн. Производство серной кислоты выросло в январе-ноябре на 3%, выпуск минеральных удобрений, кормовых и технических фосфатов - на 2,2%. Абсолютные показатели компания не приводит.

ФосАгро Михаил Рыбников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября

Чрезмерно закрытых эмитентов предупредили о потере места в высшем котировальном списке

ЦБ РФ начал свое расследование псевдобанкротства "СПБ биржи"

ЦБ РФ начал свое расследование псевдобанкротства "СПБ биржи"

Акции Virgin Galactic дешевеют на отказе Брэнсона инвестировать в компанию

Акции Virgin Galactic дешевеют на отказе Брэнсона инвестировать в компанию

Компания из ОАЭ стала владельцем 99,99% российского юрлица Leroy Merlin

Дизтопливо на московских АЗС продолжило активно дорожать

Дизтопливо на московских АЗС продолжило активно дорожать

Минфин и ЦБ продолжают настаивать на максимальном раскрытии информации эмитентами

Россия за 10 месяцев почти на треть увеличила экспорт муки, до 990 тысяч тонн

Россия за 10 месяцев почти на треть увеличила экспорт муки, до 990 тысяч тонн

ВТБ ждет роста выдач ипотеки по итогам 2023 года до рекордных 7,6 трлн рублей

Индекс МосБиржи в падении протестировал уровень 3100 пунктов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });