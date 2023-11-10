ЦБ с рынком проработает вопрос систематизации способов оплаты покупок. Обобщение

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия традиционно входит в топ стран по доле безналичных платежей в торговом обороте. Даже после ухода в марте прошлого года крупных международных платежных систем, таких как Visa и Mastercard, доля безналичных расчетов не только не снизилась, но и выросла почти на 10 п.п. - до 82,4%. (73% по итогам 2021 года).

Такому росту способствовало в том числе и развитие различных методов оплаты, например, по QR и NFC-технологиям. Сейчас покупатели, кроме карт и наличных, могут выбрать оплату с помощью Pay-сервисов различных банков и NFC, по биометрии, либо оплату по QR-коду Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay QR, к которому присоединились уже восемь банков. Кроме этого, в будущем у касс может появиться еще один QR-код, который будет предназначен для оплаты цифровыми рублями, широкое распространение которых планируется с 2025 года.

Все это разнообразие привело к тому, что покупатели стали путаться, как и каким способом платить, что для этого нужно сканировать и какой кэшбек при оплате они получат. Чтобы систематизировать варианты оплат и упростить клиентский путь, ЦБ с рынком в ближайшее время проработает вопрос создания "унифицированного QR", после сканирования которого клиент сможет платить с того счета и тем способом, который выберет сам в приложении.

Нужен ли единый QR?

Тему создания единого или "унифицированного QR" под конец второй пленарной дискуссии на "Финополисе" в среду поднял зампред ВТБ Георгий Горшков. На сессии также присутствовал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, а ее модератором была первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы сегодня в силу доступности технологий, в силу того, что Россия очень продвинутая в финтехе, выложили на рынок, на полку очень много платежных решений, платежных идентификаторов. Сегодня можно платить и картой, и таким QR-кодом, и сяким QR-кодом, и лицом, и чем-то еще. А почему бы нам не подумать о едином платежном идентификаторе? Чтобы я не думал каждый раз, какое место приложить, чтобы оплатить пачку чипсов, может сделаем единый QR-код?" - обратился Горшков к участникам сессии и главе Национальной системы платежных карт Владимиру Комлеву, который был среди слушателей.

По мнению Скоробогатовой, идея привязки к счету с выбором со стороны человека какого-то платежного идентификатора, выглядит перспективной. Поэтому ЦБ готов прорабатывать эту идею, если она интересна не только ВТБ. Затем первый зампред поинтересовалась, что об этой идее думает крупнейший российский банк, который не разделил энтузиазма коллег.

"Меня только смущает слово "единый"... Все единое - это та самая монополия, с которой регулятор сильно пытается бороться. На мой взгляд, де-факто клиенту надо дать удобный способ, согласны. А какой - он должен, на мой взгляд, выбрать сам", - сказал Царев.

"Даже сегодня мы видим, что в разных способах есть определенный ажиотаж между продавцом и покупателем. И в каких-то случаях выгоден один способ, в каких-то другой. При этом, на мой взгляд, чисто технологически во всех этих случаях окажется, что клиент сможет настраивать, как он хочет списать", - добавил он.

"Вас раньше смущала Единая биометрическая система, но теперь же она вас не смущает. Может просто нужно время?" - спросила Скоробогатова.

"У нас просто нет выбора. А после этого она нас уже не смущает", - ответил Царев.

"Это тоже подход, между прочим", - отметила первый зампред ЦБ.

QR-хаос

Обсуждение создания единого платежного идентификатора продолжилось еще более оживленно во второй день форума с более широким кругом участников. Кроме ВТБ, неудобство в выборе метода оплаты и необходимость перехода к "унифицированому QR" признали Газпромбанк и Совкомбанк.

"То, что сегодня происходит на кассах, это, конечно, безумие. Пока тебе предлагают выбирать из двух-трех вариантов, но скоро их будет 10 вариантов...Конечно, чтобы этот рынок был цивилизованный, конкурентный и равноудаленный от банков, особенно от монополистов в эквайринге, например, или в эмиссии карт, то для этого нужно делать единый QR", - сказал зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Зауэрса поддержал зампред правления ВТБ Вадим Кулик. "Это единственный возможный вообще способ развития в этом хаосе...Считаю, что нужно как можно быстрее браться за эту задачу", - сказал Кулик.

К точке зрения коллег присоединился и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. "Конкуренция может приводить к тому, что клиентский опыт улучшается, но бывает и это, в частности, пример, что клиентский опыт реально ухудшается. То есть мы не видим никаких дополнительных преимуществ, которые возникают при сегодняшней модели (с множеством методом оплаты - ИФ), а недостатки коллеги абсолютно правильно назвали", - отметил он.

Недостатки существующей модели и необходимость создания единого QR-кода отметил и глава НСПК. "Это (разнообразие QR-кодов) уже начало создавать определенные неудобства для потребителей, которые, приходя на кассу, не понимают, что им нужно отсканировать, чтобы оплатить тем или иным средством платежа", - сказал Комлев.

"Так быстро все меняется, что и сам кассир не всегда воспринимает адекватно, что ему нужно сделать и какой QR-код нужно покупателю отсканировать", - добавил он.

Несмотря на то, что большинством идея все-таки была поддержана, ложку дегтя в дискуссию добавил ПСБ. "Я считаю, что единый-не единый - это не так важно. Я считаю, что эта технология немного устарела, и я верю в NFC и биоэкваринг (оплата по лицу - ИФ)", - сказал старший вице-президент Промсвязьбанка Александр Чернощекин.

QR-подмена и решение ЦБ

ЦБ уже получает обращения от клиентов банков о случаях подмены QR-кодов. Когда клиент хочет, например, оплатить кодом по Системе быстрых платежей (СБП), а вместо этого ему предлагают QR-код банка.

"Самое главное, чтобы человек сам выбирал и его никто не путал, никакие банки, никакие объединения, в выборе способа оплаты. Потому что вот то, что мы видим сейчас, есть некая подмена или иногда введение клиента в заблуждение, каким QR-ом он платит", - сказала Скоробогатова журналистам в кулуарах "Финополиса".

"Клиент, например, видит какой-то QR-код другого банка, он говорит: "А это QR СБП?" Ему либо не отвечают, либо не поясняют, и клиент путается", - добавила она.

По ее словам, проблема заключается скорее не в подмене, а в недостаточном информировании покупателей. Ведь при наличии множества вариантов бывает сложно понять, какой именно из них более подходящий. При том, что клиенты привыкли совершать платежи быстро, за несколько секунд.

"Именно поэтому (актуальна - ИФ) тема, которую мы подняли вчера и сегодня - унифицированного QRa, когда нет названия банка, просто есть QR. А человек сам в свое время привязал, что всегда оплата по QR у него идет с этого счета. Дальше у него уже нет сложности в выборе, он четко понимает, что он всегда будет платить по этому QR со своего счета, и будет платить через приложение", - пояснила Скоробогатова.

"Вот для нас важно здесь сохранить свободу выбора и понятность для человека, как он платит. Потому что на данный момент такая проблема существует, и многие клиенты на это жалуются", - добавила первый зампред ЦБ.

По ее словам, регулятору вместе с НСПК и участниками рынка понадобится около трех месяцев, чтобы понять, как можно реализовать это унифицированное решение.