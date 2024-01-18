ВТБ планирует запустить платежное приложение "ВТБ Pay" в 2024 году

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ВТБ в 2024 году планирует запуск платежного приложения "ВТБ Pay", а также расширение сервиса "ВТБ ID", сообщил "Интерфаксу" зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

"Мы будем развивать приложение "ВТБ Pay", которое и объединит для клиентов все доступные платежные технологии, в том числе необходимое многообразие QR-платежей, и, конечно, будем работать с Банком России над внедрением единого универсального QR-решения", - сказал он.

"Мы в 2024 году расширим сервис "ВТБ ID", который позволяет клиентам удобнее заходить на маркетплейсы и другие онлайн-ресурсы, которыми наши клиенты активно пользуются, а также применять их при покупках в рассрочку", - добавил он.

По словам зампреда ВТБ, банк также планирует развивать биометрические технологии и примет участие в пилоте Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Активно поддерживаем внедрение и расширение функционала Единой биометрической системы. Видим в этом будущее цифровой идентификации. Там есть над чем работать. С моей точки зрения, предварительная идентификация и, так сказать, "вход" клиентов в систему биометрии должны быть простыми, более привычными, таким, как наш с вами Face ID в телефоне. Для этого не нужны какие-то технологические сложности, но Банк России вместе с технологами тоже над этим работают", - сказал Горшков.

НСПК ранее сообщала, что планирует проводить пилот по биоэквайрингу (оплате по идентификации лица) при участии более 10 банков и крупных торговых сетей, которые имеют федеральный охват. На первом этапе планируется установить лимит для оплаты по биометрии в районе 2,5 тысяч рублей, сообщал ЦБ.

ВТБ получил аккредитацию Минцифры на работу с биометрией в ноябре 2023 года. Кроме него, среди аккредитованных компаний сейчас есть РСХБ, Альфа-банк, Сбербанк, банк "Ак Барс", Почта-банк и МТС.