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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Бразильская нефтекомпания Petrobras снизила чистую прибыль в III кв. в 1,6 раза

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Бразильская нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) сократила чистую прибыль в третьем квартале 2023 года в 1,6 раза, выручку - на 21%.

Как говорится в пресс-релизе Petrobras, чистая прибыль в минувшем квартале составила $5,48 млрд по сравнению с $8,79 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная EBITDA уменьшилась на 22%, до $13,55 млрд.

Квартальная выручка компании сократилась до $25,55 млрд с $32,41 млрд годом ранее в связи со снижением цен на нефть. Средняя стоимость Brent в минувшем квартале составляла $86,76 за баррель против $100,85 за баррель в третьем квартале 2022 года.

Pertobras повысила прогноз добычи на 2023 год до 2,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) с ожидавшихся ранее 2,6 млн б.н.э./сут. в связи с запуском в четвертом квартале новых скважин.

Компания понизила прогноз капиталовложений на текущий год до $13 млрд с $16 млрд, отметив проблемы в работе с поставщиками.

Акции Petrobras подорожали на 42% с начала текущего года.

Petrobras Бразилия
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