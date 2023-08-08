Чистая прибыль Petrobras во II квартале упала на 21% на фоне снижения цен на нефть

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) во втором квартале получила чистую прибыль в размере $5,8 млрд, сообщается в отчете компании.

Данный показатель на 20,6% ниже результата предыдущего квартала и на 47,1% ниже аналогичного периода прошлого года.

Выручка компании составила $22,98 млрд, что на 14,2% меньше, чем кварталом ранее, и на 33,8% уступает показателю апреля-июня 2022 года. Скорректированный показатель EBITDA во втором квартале составил $11,4 млрд, что на 18,1% меньше, чем в первом квартале 2023 года и на 42,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Petrobras объясняет снижение финансовых результатов, прежде всего, падением цен на нефть Brent до среднего значения во втором квартале 2023 года в $78,38 за баррель, что на 3,5% ниже показателя предыдущего квартала, и на 31,1% меньше аналогичного периода 2022 года. Среди других причин - снижение крэк-спреда по дизельному топливу более чем на 40% и рост операционных расходов. Частично это было компенсировано за счет увеличения капитала, а также снижения финансовых расходов и отчислений по налогу на прибыль.

Как сообщалось, Petrobras во втором квартале снизила добычу углеводородов на 1,5% кв./кв., до 2,64 млн б.н.э в сутки. При этом производство нефтепродуктов выросло на 9,4% кв./кв., до 1,81 млн б.н.э в сутки.