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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 2,77%, на Аи-92 – на 3,19%

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 2,77%, на Аи-92 – на 3,19%
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 2,77% до 52 590 руб./т, на Регуляр-92 – на 3,19% до 50 281 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

07.11.2023 08.11.2023 % к пр. д. 09.11.2023 % к пр. д. 10.11.2023 % к пр. д. % - птн. к вт.
Премиум-95 51 172 51 218 0,09 51 932 1,39 52 590 1,27 2,77
Регуляр-92 48 728 48 399 -0,68 49 305 1,87 50 281 1,98 3,19
ДТ-летнее 55 570 56 187 1,11 57 032 1,5 57 883 1,49 4,16
ДТ-зимнее 73 010 74 021 1,38 74 147 0,17 75 590 1,95 3,53
Мазут топочный 24 629 25 346 2,91 26 226 3,47 25 949 -1,06 5,36
Авиатопливо 84 374 78 905 -6,48 85 011 7,74 85 016 0,01 0,76
СУГ 29 813 30 877 3,57 31 966 3,53 33 693 5,4 13,01

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ Аи-92 Аи-95
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