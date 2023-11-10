Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 2,77%, на Аи-92 – на 3,19%
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 2,77% до 52 590 руб./т, на Регуляр-92 – на 3,19% до 50 281 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|07.11.2023
|08.11.2023
|% к пр. д.
|09.11.2023
|% к пр. д.
|10.11.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к вт.
|Премиум-95
|51 172
|51 218
|0,09
|51 932
|1,39
|52 590
|1,27
|2,77
|Регуляр-92
|48 728
|48 399
|-0,68
|49 305
|1,87
|50 281
|1,98
|3,19
|ДТ-летнее
|55 570
|56 187
|1,11
|57 032
|1,5
|57 883
|1,49
|4,16
|ДТ-зимнее
|73 010
|74 021
|1,38
|74 147
|0,17
|75 590
|1,95
|3,53
|Мазут топочный
|24 629
|25 346
|2,91
|26 226
|3,47
|25 949
|-1,06
|5,36
|Авиатопливо
|84 374
|78 905
|-6,48
|85 011
|7,74
|85 016
|0,01
|0,76
|СУГ
|29 813
|30 877
|3,57
|31 966
|3,53
|33 693
|5,4
|13,01
Цены приведены по национальному индексу