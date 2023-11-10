TCS Group планирует провести редомициляцию

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования"), сейчас зарегистрированная на Кипре, планирует сменить юрисдикцию, изучает все опции, сообщил журналистам председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

"Мы планируем, что мы точно делаем (редомициляцию - ИФ). Мы уже это говорили, что рассматриваем все варианты различных опций, которые у нас есть на столе", - сказал он в кулуарах форума Finopolis.

По его словам, окончательный вариант смены юрисдикции пока не выбран.