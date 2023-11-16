Группа "Тинькофф" открыла новую штаб-квартиру в Москве

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Тинькофф" открыла новую штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу в Москве, говорится в сообщении группы.

В новый офис переедут Тинькофф банк (включая "Тинькофф бизнес" и "Тинькофф инвестиции"), "Тинькофф страхование", "Тинькофф мобайл", "Тинькофф образование", "Тинькофф путешествия", "Тинькофф центр разработки" (за исключением региональных отделений).

Остальные офисы "Тинькофф" в Москве (в бизнес-центрах "Водный", "Шереметьевский", "Мирленд", коворкинге SOK) продолжат свою работу, отмечается в сообщении.

В AFI Square, расположенном возле станции метро Белорусская, группа заняла всю площадь двух высотных башен Б1 и Б2 на 20 и 13 этажей общей площадью 90 тыс. кв. м. В настоящий момент вводится в эксплуатацию здание башни Б2, в которую постепенно начали переезжать первые сотрудники, сообщает группа.

"Экосистема "Тинькофф" уверенно развивается, количество наших сотрудников активно растет. Сегодня с нами уже более 70 тысяч "тинькоффцев", - отметил председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк, слова которого приводятся в сообщении.

TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в июне 2020 года объявила, что заключила соглашение с AFI Development о долгосрочной аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на Грузинском валу.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2023 года занимал 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".