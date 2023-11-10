Ритейлеры и перевозчики отметили нехватку складских помещений в Петербурге

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские производители, крупнейшие ритейлеры и логистические компании ощущают дефицит свободных складов в Петербурге, выяснили в консалтинговой компании Nikoliers.

"На фоне низкого уровня вакантности на складском рынке Санкт-Петербургской агломерации все больше компаний сталкиваются с проблемой аренды склада. (...) Неудовлетворенный спрос на покупку или аренду качественных складских помещений в городе превышает 500 тысяч кв.м. Причем 37% из этого объема потенциально могут быть не арендованы, а приобретены компаниями в собственность для собственных нужд", - говорится в исследовании.

Уровень вакантности снизился до рекордных 0,4%. Около 70% запросов приходится на аренду или покупку помещений до 10 тыс. кв.м. Такими складами чаще интересуются российские ритейлеры и маркетплейсы, а также логистические компании широкого профиля.

"Крупные продуктовые ритейлеры готовы арендовать мультитемпературные склады, однако такое предложение на петербургском рынке практически отсутствует", - отметили аналитик.

Российские производители тоже испытывают трудности с поиском складов и производственных помещений в агломерации.

В Nikoliers добавили, что наиболее оптимальным вариантом в такой ситуации является строительство помещений для собственных нужд. Но, как уточнил старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Кирилл Вечер, после повышения ключевой ставки не все могут себе позволить строительство на заемные средства. По этой причине возведение откладывают.

"В настоящее время отложенный спрос на покупку земли под строительство складов оценивается примерно 50 га (то есть около 350-400 тысяч кв.м складов)", - добавил Вечер.