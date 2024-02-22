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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

В Nikoliers прогнозируют рекордный ввод складов в России в 2024 году

Это связывают с завершением строительства распределительных центров крупных маркетплейсов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2024 году могут ввести более 4,5 млн "квадратов" складской недвижимости, это будет рекорд, прогнозируют в консалтинговой компании Nikoliers.

"На 2024 год заявлено к вводу в эксплуатацию более 4,5 млн кв.м складской недвижимости в России. Показатель может поставить сразу несколько рекордов: во-первых, это наивысшее значение объема ввода в стране за всю историю рынка, во-вторых, индикатор регионов (исключая Санкт-Петербург) впервые превысит годовой объем ввода в Москве", - говорится в сообщении.

В регионах ожидают ввода 2,2 млн кв.м складов, в Москве - 1,8 млн кв.м, в Петербурге - около 440 тысяч кв.м. Ожидаемый высокий ввод в регионах связывают с завершением строительства распределительных центров крупных маркетплейсов.

Спрос на склады растет в городах с численностью населения менее 1 млн человек. Например, в прошлом году порядка 40% или 900 тысяч кв.м об общего объема пришлось на такие населенные пункты.

Также эксперты уточнили, что объем свободных помещений находится на крайне низком уровне. По итогам прошлого года уровень вакантности в регионах сократился на 1,2 п.п. - до 1,7%. Это может привести к росту ставок до 6,5-7 тысячи рублей за кв.м в год.

"В ближайшее время дефицит складских мощностей в ключевых региональных логистических хабах сохранится. Объем ввода спекулятивных помещений пока не успевает за растущим спросом", - подчеркнул региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко.

По его словам, в перспективе часть спекулятивных площадей, которые маркетплейсы занимают сейчас, может выйти на рынок аренды.

Петербург Nikoliers Москва Виктор Афанасенко
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