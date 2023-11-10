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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Продажи автомобилей в Китае в октябре выросли до рекордных 2,85 млн

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Китае в октябре выросли на 13,8% в годовом исчислении и достигли рекордных 2,853 млн, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

За десять месяцев 2023 года в стране было реализовано 23,97 млн машин, что на 9,1% больше, чем годом ранее.

Всего в стране в октябре было выпущено 2,891 млн автомобилей (рост на 11,2%), с начала года - 24,02 млн машин (повышение на 8%).

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в октябре увеличилась на 34%, до 956 тыс., что также является месячным рекордом. Продажи NEV с начала года повысились на 37,8% и достигли 7,28 млн.

Китай в минувшем месяце экспортировал 488 тысяч автомобилей различных видов, что на 44,2% выше показателя за октябрь 2022 года.

Экспорт машин за десять месяцев взлетел на 59,7% - до 3,922 млн единиц. В том числе зарубежные поставки NEV подскочил вдвое и достигли 995 тысяч.

Китай CAAM
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