Продажи автомобилей в Китае в августе выросли на 2,5%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в августе увеличились на 2,5% относительно того же месяца прошлого года - до 1,92 млн. Об этом говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

По сравнению с июлем показатель вырос на 8,6%.

Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) достигли в прошлом месяце рекордных 716 тыс., что на 34,5% выше показателя за август 2022 года и на 11,8% больше июльского объема.

Поставки автомобилей Tesla с шанхайского предприятия в прошлом месяце составили 84,159 тыс., при этом на экспорт было поставлено 19,465 тыс.

В январе-августе продажи NEV увеличились на 36% относительно аналогичного периода годом ранее - до 4,44 млн машин. В целом продажи легковых машин выросли на 2% и достигли 13,22 млн.

Экспорт легковых автомобилей из Китая в прошлом месяце подскочил на 42% в годовом выражении - до 438 тыс. С начала текущего года он повысился на 69%, составив 3,22 млн машин.

Автомобильная отрасль страны в первом полугодии получила совокупную выручку в размере 4,49 трлн юаней ($625,5 млрд), что на 13,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

Прибыль автокомпаний выросла на 10,1% - до 217,63 млрд юаней.