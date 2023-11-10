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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Шведская EQT хочет выкупить японского поставщика образовательных услуг Benesse

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Шведская инвесткомпания EQT планирует выкупить находящиеся в свободном обращении акции крупнейшего японского поставщика образовательных услуг Benesse Holdings в партнерстве с основавшей его семьей и сделать компанию частной, говорится в пресс-релизе EQT.

Один из фондов EQT направит 207,95 млрд иен ($1,37 млрд) на покупку бумаг в рамках тендерного предложения по цене 2,6 тысячи иен за штуку, пишет The Wall Street Journal.

Фонд намерен выкупить весь free float, кроме 17-процентной доли семьи основателей. Предложение планируется инициировать в начале февраля 2024 года.

Совет директоров Benesse поддержал предложение EQT и рекомендовал акционерам продать свои акции.

Штат японской компании насчитывает более 16 тысяч человек. В минувшем финансовом году, завершившемся в марте, она получила чистую прибыль в размере 11,35 млрд иен при выручке в 411,88 млрд иен.

Акции Benesse подорожали на 6,5% по итогам торгов в Токио в пятницу, до 1,908 иены за штуку.

EQT Токио Benesse Швеция Япония
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