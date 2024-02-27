Шведская EQT привлекла в фонд прямых инвестиций рекордные 22 млрд евро

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Шведская инвесткомпания EQT привлекла 22 млрд евро для крупнейшего фонда прямых инвестиций в своей 30-летней истории, говорится в ее сообщении.

Изначально планировалось, что размер нового фонда EQT X составит 20 млрд евро. Предыдущий фонд EQT IX был окончательно сформирован около трех лет назад и привлек 15,6 млрд евро.

Компания также называет EQT X одним из крупнейших фондов прямых инвестиций вообще. Привлечение капитала в него длилось более двух лет.

Руководитель направления прямых инвестиций EQT Пер Францен в интервью Financial Times отметил активизацию других фондов в области продажи подорожавших активов и восстановление активности на рынке IPO в связи с предполагаемой паузой в циклах повышения процентных ставок центробанками.

"Есть реальные признаки того, что рынки IPO в Европе и США оживают", - заявил он. По его словам, EQT готовит к выходу на биржу несколько крупных компаний из своего портфеля.

В 2023 году конкуренты шведской компании, включая CVC Capital Partners и Warburg Pincus, также сформировали рекордные по размеру фонды.

EQT управляет активами на 232 млрд евро.