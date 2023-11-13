Moody's изменило прогноз рейтингов США на "негативный" со "стабильного"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов США на "негативный" со "стабильного", отметив существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране.

При этом агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США на наивысшем уровне - "Aaa".

В пресс-релизе Moody's отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" США.

Существенное повышение доходностей US Treasuries в этом году увеличило давление на платежеспособность США, и без принятия эффективных бюджетных мер потенциал привлечения заимствований Штатами продолжит устойчиво и существенно снижаться, отмечают эксперты агентства.