Инвесткомпания Баффета избавилась от бумаг GM и UPS

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. в третьем квартале полностью избавилась от акций General Motors Co. (GM), а также еще ряда "голубых фишек", включая Procter & Gamble Co., Johnson & Johnson (J&J) и United Parcel Service (UPS).

Кроме того, Berkshire сократила пакеты в HP Inc., Chevron Corp., Amazon.com Inc., а также Mondelez International, говорится в материалах, направленных инвесткомпанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Принадлежавший компании Баффета пакет акций GM на конец второго квартала оценивался в $850 млн, доля в Procter & Gamble и J&J - менее чем в $50 млн, пакет UPS - в $8,5 млн.

Пакет акций Apple Inc., на которые приходится порядка 50% всего портфеля Berkshire, в минувшем квартале уменьшился в цене до $157 млрд со $176 млрд в связи со снижением стоимости акций компании. При этом Berkshire не покупала и не продавала акции Apple в третьем квартале.

Также она сохранила неизменными доли в Bank of America Corp., American Express Co. и Coca-Cola Co.

Soros Fund Management, основателем которого является известный инвестор и миллиардер Джордж Сорос, в минувшем квартале приобрел около 325 тысяч бумаг разработчика процессоров Arm Holdings, разместившего акции на бирже Nasdaq в сентябре этого года по цене в $51.

Soros Fund также купил небольшие пакеты бумаг Maplebear Inc., больше известной как Instacart, и разработчика Klaviyo Inc. Обе компании также провели IPO в третьем квартале.

Помимо этого, компания Сороса приобрела акции GM, Apple Inc., Datadog Inc., Splunk Inc., Snowflake Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Soros Fund увеличил долю в Uber Technologies Inc. на 16,6%, в DoorDash Inc. - на 30,9%.

При этом фонд продал акции Rivian, Microsoft Corp. и Nvidia Corp., а также избавился от пакета Walt Disney Co.