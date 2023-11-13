"Новошип" запланировал рекордные дивиденды за девять месяцев

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип") по итогам 9 месяцев 2023 года планирует выплатить рекордные дивиденды - 11,5 млрд рублей.

Как сообщила компания, ее совет директоров 10 ноября рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 36,4 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.

Уставный капитал "Новошипа", по данным на 30 июня 2023 года, составлял 315 629 119 рублей. Он разделен на 286 836 224 обыкновенных и 28 792 895 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, суммарный объем выплат может составить 11,4889 млрд рублей.

Это наибольший объем промежуточных и годовых дивидендов компании, рекомендованных к выплате.

Внеочередное собрание акционеров пароходства состоится 22 декабря в заочном формате. Реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, закроется 27 ноября.

По итогам 2022 года "Новошип" направил на выплату дивидендов суммарно 946,887 млн рублей из расчета 3 рубля на все виды акций.

Рекордные дивиденды пароходство выплатило по итогам 2020 года. Тогда, с учетом промежуточных, их сумма достигла 10,258 млрд рублей (по 32,5 рубля на акции обоих видов).

"Новошип" крупнейшая российская судоходная компания на Черном море. По итогам первого полугодия 2023 года компания получила 11,016 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Выручка составила 23,228 млрд рублей. Сопоставимые данные за I полугодие 2022 года не приводились, отчетность за тот период не раскрывалась.

Как сказано в отчетности пароходства по МСФО за I полугодие 2023 года, 89,46% акций компании принадлежит ПАО "Совкомфлот".