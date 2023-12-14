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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 13:21

"Новошип" в январе-сентябре получил рекордную чистую прибыль и выручку по РСБУ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в январе-сентябре 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ более чем в сто раз по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - до 12,06 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Это рекордный показатель прибыли компании с 1999 года (более старые данные о финансовых показателях в ЕГРЮЛ отсутствуют). Прежний рекордный показатель чистой прибыли был получен в 2020 году, он составил 9,6 млрд рублей.

Выручка за отчетный период увеличилась в 14,8 раза - до рекордных 12,049 млрд рублей. Прежде выручка не превышала 2,91 млрд рублей (получена по итогам 2001 года).

Себестоимость продаж в январе-сентябре сократилась на 3,2% - до 114,197 млн рублей. Валовая прибыль возросла в 17 раз - до 11,935 млрд рублей, прибыль от продаж - в 25,8 раза, до 11,7 млрд рублей.

Согласно отчетности, прочие доходы "Новошипа" увеличились на 46% - до 465,76 млн рублей, прочие расходы - снизились почти в 19 раз, до 38,06 млн рублей.

Дебиторская задолженность выросла с 12,512 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 26,1 млн рублей на 30 сентября 2023 года, кредиторская - с 448,71 млн рублей до 473,297 млн рублей.

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, сообщается на ее сайте. Согласно отчетности пароходства по МСФО за I полугодие 2023 года, 89,46% акций компании принадлежит ПАО "Совкомфлот".

Новошип
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