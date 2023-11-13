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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Объем нового банковского кредитования в Китае в октябре упал в три раза

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в октябре упал более чем в три раза - до минимальных за три месяца 738,4 млрд юаней ($101,3 млрд) по сравнению с 2,31 трлн юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал еще более существенное снижение - до 665 млрд юаней.

Объемы банковского кредитования в КНР традиционно снижаются в октябре из-за сезонных факторов, годом ранее они составили 615,2 млрд юаней.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в прошлом месяце уменьшился до 1,85 трлн юаней с 4,12 трлн юаней в сентябре. Аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 1,9 трлн юаней.

Объем денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) увеличился на 10,3% в годовом выражении - до 288,23 трлн юаней. Темпы роста остались на уровне предыдущего месяца и совпали с ожиданиями экспертов.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец октября был на 10,9% больше, чем годом ранее. В сентябре показатель также составлял 10,9%, и консенсус-прогноз не предполагал его изменения.

Народный банк Китая Китай
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