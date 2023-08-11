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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Объем нового банковского кредитования в Китае в июле упал до минимума с 2009 г.

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в июле упал до 345,9 млрд юаней ($47,93 млрд) по сравнению с 3,05 трлн юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая (НБК).

Это минимальный показатель по крайней мере с ноября 2009 года.

Эксперты, опрошенные Trading Economics и The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сокращение до 800 млрд юаней. В июле 2022 года объем кредитования составлял 679 млрд юаней.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в июле сократился до 528,2 млрд юаней с 4,22 трлн юаней в предыдущий месяц. Аналитики ожидали 1,1 трлн юаней.

Объем денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) увеличился на 10,7% в годовом выражении. Эксперты ожидали повышения на 11% после подъема на 11,3% в июне.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец июля был на 11,1% больше, чем годом ранее. В июне данный показатель составлял 11,3%, и консенсус-прогноз не предполагал его изменения.

Китай Народный банк Китая
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