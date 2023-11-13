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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в сентябре

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в сентябре в среднем составил 6,4 млн баррелей в сутки, что на 5%, или 0,3 млн б/с больше, чем в августе, сказано в ежемесячном отчете ОПЕК.

При этом показатель на 2%, или 100 тысяч б/с ниже результата аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт через систему "Транснефти" в сентябре вырос за счет увеличения поставок через западную инфраструктуру, что компенсировало снижение на востоке и по нефтепроводу "Дружба". Показатель вырос на 4%, или 159 тысяч б/с, до 3,7 млн б/с. По сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки были ниже на 10%, или 407 тысяч б/с.

Наибольший прирост экспорта был достигнут из региона Балтийского моря вырос - на 19%, или 239 тысяч б/с, до среднего уровня 1,5 млн б/с. Поставки из порта Приморск выросли на 54 тысячи б/с (+7%) и составили в среднем 0,8 млн б/с. Экспорт из порта Усть-Луга увеличился на 185 тысяч б/с (+35%), до среднего уровня 723 тысячи б/с.

Отгрузки из черноморского порта Новороссийск выросли на 2%, до 514 тыс. б/с.

Поставки по нефтепроводу "Дружба" в сентябре снизились относительно августа на 7%, или 24 тысячи б/с, составив 316 тысяч б/с. Данный показатель на 62%, или 0,5 млн б/с ниже уровня аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО снизился относительно предыдущего месяца на 6%, или 37 тысяч б/с, до 581 тысячи б/с, но был на 1% выше, чем в сентябре 2022 года. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино снизились более чем на 3% к августу, или на 28 тысяч б/с, до среднего уровня 0,8 млн б/с. Это на 12%, или 88 тысяч б/с меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Экспорт из сахалинских портов Де-Кастри и Анива в сентябре снизился на 12%, или 28 тысяч б/с, до 219 тысяч б/с. Это на 121 тысячу б/с больше, чем в том же месяце прошлого года, когда поставки из Де-Кастри были прекращены (ввиду остановки добычи на "Сахалине-1" бывшим оператором проекта ExxonMobil - ИФ).

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море вырос примерно на 3% по сравнению с июлем и составил в среднем 100 тысяч б/с в сентябре. Поставки с калининградского терминала по-прежнему не осуществляются.

Экспорт нефти из Центральной Азии в августе в среднем составил 222 тысячи б/с, что на 2% меньше, чем месяцем ранее, но на 4% выше, чем в прошлом году, подсчитали в ОПЕК. Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК вырос на 7%, или на 89 тысяч б/с, до среднего уровня 1,4 млн б/с. Это на 35%, или 364 тысячи б/с больше, чем в том же месяце прошлого года.

По трубопроводу к терминалу Супса нефть по-прежнему не транспортируется. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) вырос на 12%, или 72 тысячи б/с, до среднего уровня 671 тысяча б/с.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в сентябре снизился к августу на 2%, до среднего уровня 2,4 млн б/с, но соответствует показателю за аналогичный месяц прошлого года. Снижение в сентябре 2023-го обусловлено, главным образом, сокращением поставок газойля.

ExxonMobil ВСТО Дружба ОПЕК ЛУКОЙЛ КТК Транснефть
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