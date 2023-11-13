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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

ОПЕК повысила оценку производства жидких углеводородов в России в 2023 и 2024 году

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (нефть и конденсат) в России снизится на 0,4 млн б/с - с 11,03 млн б/с в 2022 году до 10,61 млн б/с в 2023 году, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В предыдущем отчете прогнозировалось, что в 2023 году Россия будет производить 10,53 млн б/с, таким образом оценка снижения добычи увеличена на 80 тысяч б/с.

ОПЕК подчеркивает, что обновленный прогноз учитывает добровольные обязательства России по сокращению поставок нефти на внешние рынки, которые в начале сентября были продлены до конца 2023 года.

Согласно отчету, производство ЖУВ в России в сентябре выросло к августу на 85 тысяч б/с, до 10,82 млн б/с, из них 9,5 млн б/с - это нефть и 1,3 млн б/с - конденсат. Таким образом, производство нефти в России четвертый месяц подряд соответствует целевому уровню в рамках добровольных обязательств по снижению на 500 тысяч б/с к уровню февраля, который составил 9,95 млн б/с.

В 2024 году, ожидает ОПЕК, добыча ЖУВ в России сохранится на уровне 2023 года. Таким образом, прогноз также был повышен на 80 тысяч б/с относительно сделанного в предыдущем месяце - до 10,61 млн б/с.

Эксперты прогнозируют, что кроме увеличения добычи на некоторых месторождениях планируются запуски новых объектов "Роснефти", "Русснефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", "Нефтисы" и "ТендерРесурса", однако этот рост будет компенсирован снижением добычи на зрелых месторождениях.

ОПЕК ЛУКОЙЛ Роснефть Газпром нефть
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