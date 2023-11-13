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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Банк "Зенит" за девять месяцев получил 1,8 млрд руб. чистого убытка по РСБУ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Зенит" в январе-сентябре 2023 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 1,8 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации.

Данные за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал.

Расходы "Зенита" на создание резерва под возможные потери и ожидаемые кредитные убытки составили 3,7 млрд рублей. Чистый процентный доход до создания резерва - 6,8 млрд рублей, после отчислений - 3,1 млрд рублей.

Активы банка с начала 2023 года сократились на 8,4%, до 292,7 млрд рублей на 30 сентября. В том числе чистая ссудная задолженность снизилась на 1,5%, до 195,5 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов уменьшился на 12%, до 237,6 млрд рублей. Собственные средства сократились на 9,9%, до 23,3 млрд рублей.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам третьего квартала 2023 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Зенит
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