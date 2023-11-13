Тинькофф банк за девять месяцев получил 33,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Тинькофф банк за девять месяцев 2023 года получил 33,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, следует из отчета кредитной организации.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Тинькофф банка в I полугодии текущего года составила 19,1 млрд рублей. Таким образом, в III квартале 2023 года банк получил 14,5 млрд рублей чистой прибыли.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Расходы Тинькофф банка на резервы в январе-сентябре текущего года достигли 43,8 млрд рублей, в III квартале - 16,1 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка до резервов за девять месяцев 2023 года составил 150,4 млрд рублей (в III квартале - 54,2 млрд рублей), после резервов - 106,7 млрд рублей (в III квартале - 38,1 млрд рублей).

Активы банка на 30 сентября 2023 года составили 1,822 трлн рублей, увеличившись с начала года на 18,5%, в III квартале - на 8,1%.

Кредитный портфель после вычета резервов за девять месяцев 2023 года вырос на 24,6% - до 1,175 трлн рублей. Этот показатель в III квартале увеличился на 11,6%.

Средства клиентов в январе-сентябре текущего года выросли на 19,8% - до 1,534 трлн рублей. В III квартале этот показатель увеличился на 7,5%.

Собственные средства банка на 30 сентября 2023 года достигли 188,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 16,1%. В III квартале они выросли почти на 7%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2023 года занимал 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".