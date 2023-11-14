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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Экспорт из РФ за девять месяцев сократился на 29,4%, до $317 млрд

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт товаров из РФ в январе-сентябре 2023 года сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 29,4% и составил $316,9 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Импорт за тот же период вырос на 18,3%, достигнув $213,3 млрд.

Объем внешней торговли в январе-сентябре 2023 года составил $530,2 млрд против $629,2 млрд за аналогичный период годом ранее (снижение на 15,7%).

Положительное внешнеторговое сальдо РФ по итогам девяти месяцев 2023 года, как следует из данных ФТС, сократилось в 2,6 раза по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составило $103,6 млрд (годом ранее - $268,6 млрд).

ФТС публиковала статистические данные о внешней торговле последний раз весной этого года. Как сообщалось, в марте служба заявила о частичном возобновлении публикации данных, приостановленной в апреле 2022 года (в частности, в марте были опубликованы данные по экспорту-импорту товаров за 2022 год и за январь 2023 года). Однако с апреля 2023 года публикации снова были поставлены на паузу.

ФТС
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