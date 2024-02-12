Профицит торгового баланса России в 2023 году сократился на 58,5%,

Это произошло на фоне просевшего на 28,3% экспорта

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо России в 2023 году составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд), следует данных ФТС России об экспорте и импорте товаров в 2023 году.

Экспорт товаров из России в 2023 году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд).

Импорт товаров, по данным ФТС, в 2023 году составил $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

Объем внешней торговли РФ за 2023 год составил $710,2 млрд против $847,8 млрд за 2022 год (снижение на 16,2%).

Экспорт из России в Европу в 2023г упал на 68% (до $84,9 млрд), в Азию - вырос на 5,6% (до $306,6 млрд). Импорт в Россию из Европы в 2023г снизился на 12,3% (до $78,5 млрд), из Азии - вырос на 29,2% (до $187,5 млрд).

Экспорт из России в Африку в 2023 году вырос на 42,9%, до $21,2 млрд. Импорт из Африки вырос на 8,6%, до $3,4 млрд.

Экспорт в Америку в 2023 году упал на 40,4%, до $12,2 млрд. Импорт из Америки снизился на 11,0%, до $15,0 млрд.

Экспорт из России в Океанию в 2023 году упал на 97,5% (практически до нуля с $0,3 млрд в 2022 году). Импорт в Россию из Океании снизился на 58,2%, до $0,2 млрд.

В товарной структуре экспорта (ФТС дает только крупную разбивку по агрегированным кодам ТН ВЭД) рост в 2023 году продемонстрировал только экспорт из России продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - на 4,3%, до $43,1 млрд.

Экспорт из России минеральных продуктов в 2023 году упал на 33,6%, до $260,1 млрд, металлов и изделий из них - снизился на 15,1%, до $60,0 млрд, химической продукции - упал на 35,2%, до $27,2 млрд, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - снизился на 25,5%, до $22,9 млрд, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - упал на 29,7%, до $9,9 млрд, текстиля, текстильных изделий и обуви сократился на 6,8%, до $1,7 млрд.

Импорт в Россию машин, оборудования транспортных средств и других товаров вырос в 2023 году на 24,1%, до $145,8 млрд, текстиля, текстильной продукции и обуви - увеличился на 21,4%, до $19,1 млрд, минеральных продуктов - возрос на 5,1%, до $5,6 млрд, металлов и изделий их них - увеличился на 0,4%, до $19,2 млрд.

Импорт в РФ продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2023 году снизился на 1,7%, до $35,1 млрд, химической продукции - сократился на 2,4%, до $55,7 млрд, древесины и целлюлозно-бумажных изделий упал на 13,4%, до $3,4 млрд.