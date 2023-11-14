Банк "Уралсиб" за 9 месяцев получил 17,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Уралсиб" за 9 месяцев 2023 года получил 17,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, следует из отчета кредитной организации.

Чистая прибыль банка в I полугодии текущего года составила 13,5 млрд рублей. Таким образом, в III квартале 2023 года банк получил 4 млрд рублей чистой прибыли.

Кредитная организация в I квартале 2023 года получила 8,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, во II квартале – 5,4 млрд рублей прибыли.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Расходы на резервы в январе-сентябре текущего года достигли 5,1 млрд рублей, в III квартале – почти 2 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка до резервов за 9 месяцев 2023 года составил 24,8 млрд рублей (в III квартале – 8,4 млрд рублей), после резервов – 19,8 млрд рублей (в III квартале – 6,4 млрд рублей).

Активы банка на 30 сентября 2023 года составили 703,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2,0%, в III квартале – на 1,7%.

Кредитный портфель после вычета резервов за 9 месяцев 2023 года сократился на 6,2% до 429,5 млрд рублей. Этот показатель в III квартале вырос на 4,1%.

Средства клиентов в январе-сентябре текущего года снизились на 5,9% до 526 млрд рублей, в III квартале – на 0,8%.

Собственные средства банка на 30 сентября 2023 года достигли 106,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 18,7%. В III квартале они выросли на 3,3%.

Банк "Уралсиб" по итогам третьего квартала 2023 года занимал 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".