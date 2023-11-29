Банк "Уралсиб" за 9 месяцев получил 11,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Уралсиб" за 9 месяцев 2023 года заработал 11,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в III квартале - 4,2 млрд рублей, говорится в отчете кредитной организации.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Расходы на резервы в январе-сентябре текущего года достигли 3,6 млрд рублей, в III квартале - 0,5 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка до резервов за 9 месяцев 2023 года составил 24,2 млрд рублей (в III квартале - 8,3 млрд рублей), после резервов - 20,6 млрд рублей (в III квартале - 7,8 млрд рублей).

Активы банка на 30 сентября 2023 года достигли 678,5 млрд рублей, сократившись с начала года на 4,6%. В III квартале этот показатель почти не изменился (рост на 0,7%).

Кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев 2023 года вырос на 22% - до 392,1 млрд рублей (в III квартале - на 4,8%), после резервов увеличился на 19,8% - до 374,8 млрд рублей (в III квартале - на 3,4%).

Средства клиентов в январе-сентябре текущего года снизились на 8,2% - до 442,7 млрд рублей, в III квартале сократились на 0,9%.

Собственные средства банка на 30 сентября 2023 года достигли 119,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4,2%. В III квартале они выросли на 3,2%.

Банк "Уралсиб" по итогам третьего квартала 2023 года занимал 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".