RWE в январе-сентябре увеличила чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Германская энергетическая компания RWE AG в январе-сентябре увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, в том числе за счет развития операций в сфере возобновляемой энергетики.

Чистая прибыль компании за девять месяцев составила 3,81 млрд евро против 2,12 млрд евро годом ранее. Показатель без учета разовых факторов повысился до 3,382 млрд евро с 1,487 млрд евро.

Скорректированная EBITDA выросла до 6,15 млрд евро по сравнению с 3,386 млрд евро годом ранее, скорректированная EBIT - до 4,626 млрд евро с 2,223 млрд евро.

Инвестиции RWE в январе-сентябре составили 10,3 млрд евро, что более чем втрое выше показателя за тот же период годом ранее. В результате ее генерирующие мощности выросли на 5,7 ГВт. Кроме того, около 100 проектов в десяти странах совокупной мощностью 7,8 ГВт находятся в стадии строительства, отмечается в сообщении.

Скорректированная EBITDA подразделения в сфере офшорной ветроэнергетики в январе-сентябре повысилась до 998 млн евро с 859 млн евро в прошлом году. Аналогичный показатель подразделения, объединяющего наземные ветропарки и операции солнечной энергетики, достиг 870 млн евро против 663 млн евро годом ранее.

Компания подтвердила прогноз на 2023 год, согласно которому ее скорректированная чистая прибыль будет находиться в диапазоне 3,3-3,8 млрд евро, скорректированная EBITDA - 7,1-7,7 млрд евро, скорректированная EBIT - 5-5,6 млрд евро.

При этом размер дивидендов будет увеличен до 1 евро на акцию с 0,90 евро.

Капитализация RWE с начала 2023 года снизилась на 12,7% (до 27 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX поднялся на 10,2%.