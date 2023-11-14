Imperial Brands увеличил годовую доналоговую прибыль на 22%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, в 2023 финансовом году резко увеличил доналоговую прибыль и зафиксировал умеренный рост выручки.

Доналоговая прибыль компании за год, который завершился 30 сентября, составила 3,11 млрд фунтов ($3,82 млрд) против 2,55 млрд фунтов годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль увеличилась на 3,8%, до 3,89 млрд фунтов.

Скорректированная выручка повысилась на 2,8%, до 8,01 млрд фунтов. Без учета колебаний валютных курсов показатель вырос на 0,7%.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал скорректированную операционную прибыль на уровне 3,91 млрд фунтов и скорректированную выручку в размере 8,04 млрд фунтов.

Imperial Brands повысила дивиденды на 4%, до 146,82 пенса на акцию.

В текущем финансовом году компания ожидает роста выручки без учета колебаний валютных курсов на 1-3% (low-single-digit) и увеличения скорректированной операционной прибыли примерно на 5%.

Рыночная стоимость компании с начала 2023 года сократилась на 13,7%, до 15,6 млрд фунтов, в то время как фондовый индекс FTSE 100 потерял 0,4%.

Imperial Brands выпускает сигареты под брендами Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West.