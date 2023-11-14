Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Imperial Brands увеличил годовую доналоговую прибыль на 22%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, в 2023 финансовом году резко увеличил доналоговую прибыль и зафиксировал умеренный рост выручки.

Доналоговая прибыль компании за год, который завершился 30 сентября, составила 3,11 млрд фунтов ($3,82 млрд) против 2,55 млрд фунтов годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль увеличилась на 3,8%, до 3,89 млрд фунтов.

Скорректированная выручка повысилась на 2,8%, до 8,01 млрд фунтов. Без учета колебаний валютных курсов показатель вырос на 0,7%.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал скорректированную операционную прибыль на уровне 3,91 млрд фунтов и скорректированную выручку в размере 8,04 млрд фунтов.

Imperial Brands повысила дивиденды на 4%, до 146,82 пенса на акцию.

В текущем финансовом году компания ожидает роста выручки без учета колебаний валютных курсов на 1-3% (low-single-digit) и увеличения скорректированной операционной прибыли примерно на 5%.

Рыночная стоимость компании с начала 2023 года сократилась на 13,7%, до 15,6 млрд фунтов, в то время как фондовый индекс FTSE 100 потерял 0,4%.

Imperial Brands выпускает сигареты под брендами Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West.

Imperial Brands Imperial Tobacco Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

Активы Bonava в России перешли в собственность главы ФСК Воронина

FESCO пока не получала от "Росатома" инструкций по дальнейшей деятельности

Brent подорожала до $82,88 за баррель

ОПЕК повысила оценку производства жидких углеводородов в России в 2023 и 2024 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });