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Imperial Brands сократил полугодовую доналоговую прибыль на 21%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, в первом полугодии 2024 финансового года (завершилось 31 марта) сократил доналоговую прибыль и выручку, а также повысил дивиденды.

Доналоговая прибыль компании в отчетном полугодии составила 1,14 млрд фунтов ($1,44 млрд) против 1,44 млрд фунтов годом ранее.

Выручка понизилась до 15,06 млрд фунтов с 15,41 млрд фунтов.

Операционная прибыль опустилась до 1,49 млрд фунтов с 1,53 млрд фунтов.

Объем продаж табачных изделий упал на 6,3%, однако отпускные цены на продукцию выросли на 8,6%.

Imperial Brands повысила размер промежуточных дивидендов до 44,9 пенса на акцию с 43,18 пенса.

Imperial Brands выпускает сигареты под брендами Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West.

Imperial Brands Imperial Tobacco Великобритания
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