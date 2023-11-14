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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

МЭА сообщило о росте добычи нефти в мире в октябре до рекордных 102 млн б/с

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Мировое предложение нефти в октябре увеличилось на 320 тыс. баррелей в сутки - до 102 млн б/с, констатировало Международное энергетическое агентство.

"Рост добычи в США и Бразилии превзошел прогнозы, что способствовало увеличению мировых поставок нефти в 2023 году на 1,7 млн б/с, до рекордных 101,8 млн б/с, что на 140 тыс. б/с выше, чем годом ранее", - говорится в отчете.

Если не возникнет каких-то непредвиденных сбоев, производители, не входящие в ОПЕК, в 2024 году снова обеспечат глобальный прирост в объеме 1,6 млн б/с, что приведет к беспрецедентному росту поставок до 103,4 млн б/с.

Как отметили в МЭА, война между Израилем и ХАМАС, начавшаяся 7 октября, не оказала существенного влияния на потоки поставок.

"Призыв Ирана к введению нефтяного эмбарго в отношении Израиля не получил поддержки, а министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в начале ноября исключил использование экономических инструментов, таких как цена на нефть, для достижения прекращения огня", - поясняет МЭА.

МЭА Международное энергетическое агентство
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