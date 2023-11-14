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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

ОПЕК+ в октябре отставала от плана по добыче нефти на 400 тысяч б/с

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - По оценке аналитиков Международного энергетического агентства, страны ОПЕК+ в октябре добывали 36,51 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 36,92 млн б/с. То есть, отставание от плана с учетом всех добровольных ограничений в октябре составило 400 тысяч б/с.

Относительно сентября страны альянса увеличили нефтепроизводство на 70 тысяч б/с.

Так, добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в октябре составила 23,21 млн б/с, что на 170 тыс. б/с меньше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 240 тыс. б/с ниже разрешенного уровня - 14,98 млн б/с (13,31 млн б/с без учета Мексики).

По оценке МЭА, крупнейшим производителем альянса остается Россия: ее добыча который месяц подряд находится на стабильном уровне в 9,5 млн б/с. Другой крупный игрок - Саудовская Аравия - добывал на уровне 9 млн б/с, что соответствует целевому уровню с учетом объявленного добровольного сокращения нефтепроизводства на 1 млн б/с.

Наибольшее увеличение добычи в октябре зафиксировано в Ираке и Анголе - на 40 тысяч б/с. Россия нарастила нефтепроизводство на 30 тысяч б/с. Добыча остальных стран, участвующих в соглашении, не претерпела существенных изменений за месяц.

МЭА напоминает, что 26 ноября страны ОПЕК+ должны провести полноценную министерскую встречу в Вене. Агентство подчеркивает, что неясно, когда и как крупнейшие производители альянса - Россия и Саудовская Аравия - откажутся от своих добровольных ограничений. По мнению аналитиков МЭА, добровольное сокращение нефтепроизводства королевством на 1 млн б/с может привести к "значительному дефициту" на мировом рынке, из-за чего общее предложение стран ОПЕК+ будет на 900 тысяч б/с ниже потребностей в нем.

МЭА ОПЕК Саудовская Аравия Ирак
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